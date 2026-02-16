Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les avantages en argent et en nature. Une cour d’appel ne saurait rejeter la demande tendant à la régularisation des cotisations retraite afférentes à l'aide financière individuelle à la formation par la recherche versée à une salariée admise au sein du programme de doctorat privé destiné à former des enseignants chercheurs en retenant qu'il ressort des règles générales et règlement du doctorat que le versement de l'aide financière (exemption des frais de scolarité, bourse, etc) dépend des résultats académiques, de la fréquentation des cours et des ateliers et de l'implication du doctorant dans l'assistanat de recherche ou d'enseignement, que l'implication de chaque doctorant est jugée en partie sur la base du nombre d'heures travaillées en qualité d'assistant et en partie en fonction de sa participation à la vie académique du programme, que les résultats et l'implication de chaque doctorant sont évalués une fois par an, que si les résultats et la participation ne sont pas suffisants, l'aide financière peut être supprimée et qu'en cas de résultats académiques insuffisants, le financement pourra être arrêté et l'étudiant exclu des cours, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'aide financière était versée à l'intéressée à l'occasion, pour partie, d'un travail accompli dans un lien de subordination avec l'association, de sorte que les sommes perçues à ce titre devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations (Cass. soc. 4-2-2026 n° 23-22.009 F-D).