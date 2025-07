Une personne qui, dans le cadre d’une activité de « mandataire d’assurés », proposait son assistance aux victimes d'accidents de la circulation a été jugée comme offrant, à titre principal, habituel et rémunéré des prestations illicites de conseil en matière juridique, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre d'indemnisation par l'assureur, compte tenu des éléments suivants :

si la notice que l’assureur du responsable de l’accident doit remettre à la victime précise, au titre des « conseils utiles », que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès (C. ass. art. R 211-39 et A 211-11), ces dispositions n'autorisent pas un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre d'indemnisation obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

l’intéressé proposait dans des « mandats de gestion et procurations » de représenter les victimes dans le processus d'indemnisation et d'assurer toute la gestion administrative du dossier ; ces mandats lui donnaient l'autorisation de recevoir toutes correspondances et communications, d'y répondre en leur nom, de prendre les décisions relatives à l'organisation des expertises matérielles et corporelles, de recevoir les offres d'indemnisation, de les négocier, de les accepter ou de les refuser et de percevoir pour leur compte tous les règlements leur revenant ;

il analysait les propositions d'indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, prenait des décisions quant à l'orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner et il était le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable ;