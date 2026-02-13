Une commune confie à un prestataire un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et le réaménagement des abords d’une église et la voirie. Malgré des désordres partiellement repris en fin de chantier, la réception est prononcée sans réserve sur avis du maître d’œuvre. Les désordres se généralisent et la commune assigne le maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil. Sa demande est rejetée car les juges considèrent que le maître d’œuvre a commis une faute mais que sa responsabilité n’est pas engagée car l'imprudence de la commune, pour avoir réceptionné sans réserve alors qu’elle avait connaissance des désordres, est à l'origine exclusive de son préjudice.

Pour le Conseil d'État, cette circonstance ne peut pas exonérer totalement le maître d'œuvre de sa responsabilité. La commune a fait preuve d'imprudence en suivant ses préconisations alors qu'elle ne pouvait pas ignorer l'existence de désordres qui auraient dû la conduire à ne pas prononcer la réception de l'ouvrage ou à l'assortir de réserves. La gravité de cette imprudence justifie de limiter la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil à la moitié du préjudice subi par la commune.