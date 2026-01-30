With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Professionnels du droit et du chifffre
Social - Professionnels du droit et du chifffre

[INFOGRAPHIE] Les chiffres clés de la paie en 2026

Nous vous proposons un aide-mémoire des principaux chiffres utiles en paie pour 2026, sous forme d’infographie.

Publié le 30/01/2026
Par Sophie André
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialProfessionnels du droit et du chifffrePaie
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260106-une.jpg
Social - Professionnels du droit et du chifffre

Les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Riche de 114 articles, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a été publiée au Journal officel du 31 décembre 2025 après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé la veille sur sa conformité à la Constitution.
quoti-20251105-social.jpg
Social - Professionnels du droit et du chifffre

Compte AT/MP : 3 nouveaux services en ligne sont proposés

Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’enrichit de trois fonctionnalités destinées à faciliter les démarches des entreprises et de leurs mandataires : demande en ligne du taux « fonctions supports » , simulateur de taux AT/MP  et notification des décisions de taux pour les tiers-déclarants. Ces évolutions s’inscrivent dans une logique de simplification administrative et de prévention des risques professionnels.
quoti-20251103-social.jpg
Social - Professionnels du droit et du chifffre

Le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être fixé à 48 060 € en 2026

Le plafond annuel de la sécurité sociale devrait augmenter de 2 % au 1er janvier 2026 pour s'établir à 48 060 € (au lieu de 47 100 €).