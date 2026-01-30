Social - Professionnels du droit et du chifffre

Compte AT/MP : 3 nouveaux services en ligne sont proposés

Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’enrichit de trois fonctionnalités destinées à faciliter les démarches des entreprises et de leurs mandataires : demande en ligne du taux « fonctions supports » , simulateur de taux AT/MP et notification des décisions de taux pour les tiers-déclarants. Ces évolutions s’inscrivent dans une logique de simplification administrative et de prévention des risques professionnels.