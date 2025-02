Immobilier - Expropriation

Délai d’appel en matière d’expropriation : plus de caducité en cas de dépôt tardif des pièces

En matière d’expropriation, la communication tardive des pièces par l’appelant ou l’intimé est désormais sanctionnée par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile et non plus par la caducité de la déclaration d'appel.