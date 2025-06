Des particuliers concluent hors établissement un contrat de fourniture d’une installation aérovoltaïque qu’ils financent par un prêt souscrit auprès d’une banque. Plusieurs années après le raccordement de l'installation, ils demandent l'annulation des contrats de vente et de crédit.

1° Ils invoquent notamment un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation, faute d'information sur la capacité de production en électricité de l'installation eu égard, notamment, à sa puissance ainsi qu'à l'emplacement et aux caractéristiques de l'immeuble.

Une cour d’appel rejette leur demande après avoir retenu que le contrat mentionnait qu'il porte sur « une installation solaire aérovoltaïque d'une puissance de 6 000 Wc », contenait une liste des éléments constitutifs de l’installation et que cette désignation était conforme aux dispositions du Code de la consommation qui n'imposent pas la mention de la rentabilité de l'installation, laquelle n'étit, au demeurant, pas entrée dans le champ contractuel.

La Cour de cassation censure la décision aux motifs suivants.

Le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom. art. L 111-1).

Si la rentabilité économique ne constitue, en principe, au sens de ces dispositions, une caractéristique essentielle d’une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité, relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

2° La Cour de cassation rejette par ailleurs l’argument du vendeur selon lequel les particuliers auraient confirmé le contrat en l’exécutant volontairement en connaissance de la cause de nullité (C. civ. art. 1182). En effet, elle juge que ne permettait pas d’établir que les particuliers avaient eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande, tirée de l’inobservation des articles L 221-5, L 221-9, L 111-1 et L 111-2 du Code de la consommation, le fait qu'ils se soient vu remettre des conditions générales de vente reproduisant ces dispositions.

Par suite, l’exécution sans réserve de ce contrat ne pouvait pas valoir confirmation de celui-ci.