Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices et ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice (C. com. art. L 821-44). Par dérogation, si une société désigne volontairement un commissaire aux comptes ou si elle le désigne car elle est une société à la tête d'un petit groupe ou une société contrôlée significative, elle peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices (art. L 821-46). Une société ayant désigné volontairement un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices peut-elle décider de mettre fin à son mandat de façon anticipée à l'issue du troisième exercice ou d'annuler la résolution de l'assemblée générale l'ayant nommé ?

Mettre fin de façon anticipée à la mission du commissaire à l’issue du troisième exercice

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère que la société qui a nommé volontairement un commissaire aux comptes pour six exercices ne peut pas mettre fin à son mandat à l'issue du troisième exercice. Elle déduit cette solution du fait que le législateur a choisi, lors de l'adoption de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte), de ne pas introduire d'exception au caractère intangible de la durée du mandat du commissaire prévue au moment de sa désignation, même si les sociétés ayant désigné un commissaire aux comptes ne dépassaient plus les nouveaux seuils de désignation obligatoire. En outre, cette intangibilité a été confirmée par la Cour de cassation à plusieurs reprises, dans des cas où la nomination d’un commissaire aux comptes n’était plus requise à la suite de modifications législatives, comme la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et la loi Pacte (Cass. com. 6-11-2012 n° 11-30.648 : RJDA 1/13 n° 47 ; Cass. com. 10-5-2024 n° 22-16.158 F-B et 22-23.883 F-D : RJDA 8-9/24 n° 467).

En conséquence, mettre fin de façon anticipée au mandat constituerait, en application de l'article L 821-5 du Code de commerce, une cause de nullité des délibérations prises en assemblée générale, en l’absence de rapport de certification sur les comptes présentés à l’approbation de l’organe compétent. La CNCC rappelle en outre que le fait, pour tout dirigeant d'une société tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas le convoquer à toute assemblée générale, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire ou de lui refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission est un fait délictueux que le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la République (C. com. art. L 821-6 et L 821-10, al. 2).

Annuler la résolution ayant nommé le commissaire