Par une convention de divorce homologuée le 15 février 2012, les intéressés décident que :

Le 16 décembre 2016, les ex-époux signent une promesse unilatérale de vente, laquelle est régularisée le 10 mars 2017. Le notaire remet alors à Madame, outre sa part du prix de vente, les 66 000 €. L’ex-mari agit en restitution, la vente ayant été réalisée, selon lui, au-delà du délai quinquennal. Débouté, il se pourvoit. Il reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que la vente avait été définitivement conclue dès la signature de la promesse alors que celle-ci était assortie d’une condition suspensive et que le bénéficiaire devait lever l’option.

La Cour de cassation rejette ses prétentions. La cour d’appel n’a pas énoncé que la vente avait été définitivement conclue dès le 16 décembre, ni que la promesse valait vente à cette date. Elle a, par une interprétation souveraine des termes de la promesse et de la convention de divorce, retenu que la PUV valait engagement ferme et irrévocable des ex-époux. de vendre l’immeuble indivis et que, cet engagement étant intervenu dans les cinq ans de l’homologation, les conditions de la conversion en capital du droit d’usage et d’habitation étaient réunies.