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Lefebvre Dalloz à la 8ème Convention Nationale des Avocats !

Publié le 16/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

La Convention Nationale des Avocats revient du 21 au 23 octobre 2026, au MEET - Parc des expositions, Toulouse.

Rendez-vous sur le stand IN10 pour découvrir tout ce que Lefebvre Dalloz vous réserve : nouveauté, rencontres et offres spéciales.

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Partenariat Lefebvre Dalloz x Conseil national des barreaux

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil national des barreaux (CNB), Lefebvre Dalloz accompagne la profession d’avocat à l’occasion de la Convention Nationale des Avocats.

À cette occasion, le Code de l’avocat Lefebvre Dalloz sera distribué aux participants, leur permettant de retrouver un ouvrage de référence dédié à l’exercice de leur profession. Retrouvez votre exemplaire sur notre stand ED14, dans la zone Éditeurs, tout au long de la Convention.

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