La Convention Nationale des Avocats revient du 21 au 23 octobre 2026, au MEET - Parc des expositions, Toulouse.

Rendez-vous sur le stand IN10 pour découvrir tout ce que Lefebvre Dalloz vous réserve : nouveauté, rencontres et offres spéciales.

Découvrez GenIA-L Avocat Références

Cette année, retrouvez GenIA-L Avocat Références, notre nouvelle plateforme documentaire unifiée. Lefebvre Dalloz associe son IA juridique de nouvelle génération à la richesse de ses contenus de référence.

Retrouvez des démonstrations en continu

Découvrez GenIA‑L Avocat Références en action à travers des cas d’usage concrets de l’IA appliquée à la profession des Avocats. Bénéficiez de conseils personnalisés, posez vos questions et échangez sur vos enjeux métiers.

Partenariat Lefebvre Dalloz x Conseil national des barreaux

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil national des barreaux (CNB), Lefebvre Dalloz accompagne la profession d’avocat à l’occasion de la Convention Nationale des Avocats.

À cette occasion, le Code de l’avocat Lefebvre Dalloz sera distribué aux participants, leur permettant de retrouver un ouvrage de référence dédié à l’exercice de leur profession. Retrouvez votre exemplaire sur notre stand ED14, dans la zone Éditeurs, tout au long de la Convention.

Participez au plus grand temps fort de la profession des avocats

3 jours pour rencontrer, apprendre, échanger et découvrir les solutions qui font évoluer la profession

Nous avons hâte de vous retrouver sur le stand IN10 pour partager avec vous les temps forts de cette nouvelle édition !

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