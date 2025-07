Masterclass Lefebvre Dalloz

GenIA-L, l’IA au service des experts-comptables : gagnez du temps et développez votre expertise simplement. Découvrez comment GenIA-L, l’IA générative de Lefebvre Dalloz transforme durablement l’activité de votre cabinet. A travers des cas concrets, vous verrez comment cet outil permet de gagner du temps, de traiter des problématiques classiques et complexes et de se différencier vis-à-vis de ses concurrents. Ses atouts : fiabilité, intégration aux contenus Lefebvre Dalloz et interface intuitive.

Informations pratiques :

Cet atelier aura lieu le mardi 9 septembre2025 de 13h à 13h30 et mercredi 10 septembre 2025 de 15h à 15h30. Il sera animé par Michael Benesty, directeur R&D du Groupe Lefebvre, expert-comptable et avocat et par Frédéric Tillard, expert-comptable, fondateur du label Co-Pilotes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les Universités d'été 2025