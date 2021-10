Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour, le 5 octobre 2021, la liste des juridictions fiscales non coopératives de l'Union européenne.

Trois Etats sont retirés de la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Il s'agit d'Anguilla, de la Dominique et des Seychelles. A la suite de cette mise à jour, neuf Etats demeurent inscrits sur cette liste, à savoir les Samoa américaines, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobagor, les Iles Vierges américaines et le Vanuatu.

Bien qu'ils sortent de la liste noire des paradis fiscaux, Anguilla, la Dominique et les Seychelles figurent sur la liste grise de l'Union européenne sur laquelle figurent les Etats qui se sont engagés à mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens. La liste grise est en outre complétée pour y intégrer le Costa Rica, Hong-Kong, la Malaisie, la Macédoine du Nord, le Qatar et l'Uruguay. Sont toutefois retirés de cette liste l'Australie, l'Eswatini et les Maldives.

Pour rappel : Ces listes, établies en décembre 2017, évoluent régulièrement (voir en dernier lieu La Quotidienne du 2 mars 2021).