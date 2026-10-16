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[LIVRE BLANC] Le devoir de vigilance inclut le risque climatique

Publié le 16/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

Plongez au cœur d’un contentieux emblématique qui redessine les frontières de la responsabilité des grandes entreprises face aux enjeux climatiques.

Cet article décrypte un premier jugement majeur du tribunal judiciaire de Paris, qui impose à un géant de l’énergie de repenser en profondeur son plan de vigilance face aux risques climatiques. En s’intéressant notamment aux émissions de gaz à effet de serre générées par l’usage final des produits par ses clients, il met en lumière l’exigence croissante de transparence et de cohérence entre stratégie RSE, modèle économique et communication extra-financière.

À travers une analyse opérationnelle et pédagogique, l’article offre aux directions juridiques, RSE et compliance des clés pour anticiper les attentes du juge, sécuriser leurs plans de vigilance et limiter le risque contentieux dans un environnement réglementaire en pleine mutation.

Cliquez ici pour télécharger le livre blanc

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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