A la suite du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise survenu sur son lieu et pendant son temps de travail, un salarié a saisi les tribunaux.

Pour rejeter ce recours et donc confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel retient essentiellement que le salarié n'apporte aucun élément en dehors de ses propres déclarations démontrant l'existence d'un événement brusque et soudain survenu lors d'un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l'employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales.

A noter :

Aux termes de l'article L 411-1 du CSS, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. S'écartant de l'application des règles du droit commun de la preuve en matière civile, la Cour de cassation a posé, sur le fondement de ce texte, une présomption selon laquelle l'accident au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (à l'origine : Cass. ch. réunies 7-4-1921 : S. 1921, 1, 81 ; plus récemment : Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-17.656 F-D). La victime doit néanmoins établir, par tout moyen, la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve d'une lésion soudaine, qu'elle soit physique ou psychologique (pour un malaise vagal après un entretien préalable à un licenciement : Cass. 2e civ. 9-9-2021 n° 19-25.418 F-D) et sa localisation dans le temps.

La Cour de cassation a longtemps considéré que l'accident du travail était légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain (Cass. soc. 16-5-1961 n° 60-12.270 P). Puis, elle a adopté une définition plus souple, abandonnant les critères de violence et d'extériorité au profit du seul critère de soudaineté (Cass. soc. 24-4-1969 n°68-10.090 P ; Cass. soc. 2-4-2003 n° 00-21.768 FP-PBIR), permettant de distinguer l'accident de la maladie dont l'évolution est lente et progressive.