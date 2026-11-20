Communiqués Net-entreprises au 12-10-2026, Net-entreprises au 8-10-2026, Net-entreprises au 27-10-2026

Un nouvel espace connecté pour les déclarants

Net-entreprises a engagé, depuis le 29 septembre 2026, une refonte de son espace connecté destinée à simplifier le parcours des déclarants et à centraliser l’accès aux différents services.

Jusqu’alors, les utilisateurs disposaient de deux environnements distincts : le « menu personnalisé » Net-entreprises et le tableau de bord DSN. Le premier permettait notamment d’accéder aux services auxquels le déclarant était habilité ; le second était consacré au dépôt et au suivi des DSN. Ces deux espaces fonctionnaient indépendamment et pouvaient présenter des informations différentes selon le rôle de l’utilisateur ou son inscription.

Cette organisation était ancienne : le tableau de bord DSN avait été conçu en 2013, avec une ergonomie héritée de la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS), tandis que le menu personnalisé avait déjà été remanié en 2018 puis en 2020.

Le nouvel espace connecté doit désormais constituer un point d’entrée commun vers les principales fonctionnalités utilisées par les déclarants.

Son accueil est organisé autour de quatre espaces consacrés à la gestion du compte personnel, à la gestion notamment des collaborateurs et des habilitations, à la DSN du régime général et aux autres déclarations et services proposés sur Net-entreprises.

Ces derniers sont regroupés par grands domaines métier : assurance maladie ; formation et prévention ; embauche et fin de contrat ; indicateurs et simulateurs ; passage des revenus autres ; fonction publique ; régimes spéciaux et régime agricole.

A noter : La DSN du régime agricole reste accessible depuis l’espace MSA, lui-même accessible via Net-entreprises, dans la rubrique « Autres déclarations et services ».

Le tableau de bord DSN a lui aussi été rénové

Depuis le 21 octobre, cette refonte s’est étendue au tableau de bord DSN.

Le nouveau tableau de bord doit rassembler dans un même environnement les éléments relatifs aux déclarations et aux services utilisés par le déclarant, afin notamment de faciliter le suivi des DSN ainsi que le traitement des retours et des anomalies.

Il propose de nouveaux critères de recherche portant notamment sur les Siret, les DSN et les comptes rendus métiers (CRM).

Net-entreprises met plus particulièrement en avant trois évolutions : un pilotage des DSN depuis ce nouvel environnement, l’accès permanent à une base de connaissances sans quitter l’espace connecté et une meilleure visibilité des informations avant et après un transfert géographique, notamment en cas de changement de Siret. Un guide utilisateur à jour est également disponible ainsi qu'une foire aux questions.

D'autres évolutions sont annoncées

Cette rénovation doit se poursuivre. Net-entreprises annonce pour les prochaines années d’autres évolutions, parmi lesquelles une simplification de la gestion des droits, une personnalisation accrue de l’espace connecté et une amélioration de la recherche des CRM.