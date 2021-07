Comptable

Nouveau livre blanc en ligne : Les méthodes comptables groupe

La 14e édition du Mémento Comptes consolidés intègre les dispositions du nouveau règlement ANC 2020-01(publié le 9-10-2020 et homologué le 29-12-2020). Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le règlement ANC 2020-01 a profondément remanié certaines parties du règlement CRC n° 99-02 désormais abrogé et plus particulièrement celle relative aux méthodes d’évaluation et de présentation des comptes consolidés. Ce livre blanc présente certaines méhodes comptables devenues obligatoires dans les comptes consolidés.