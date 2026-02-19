Qu’est-ce que le Guide des salaires ?

Comme chaque année, le Guide des Salaires diffuse des résultats précis sur les rémunérations en France. En 2025, il a répertorié près de 41 670 données salariales pour 121 fonctions dans 17 grands secteurs d’activités. Le Guide des Salaires est un outil indispensable pour piloter votre politique salariale et évaluer les salaires de votre entreprise par rapport au marché.

Qui peut faire partie du panel ?

Les entreprises :

- de plus de 20 salariés

- appartenant à l’un des secteurs d’activité de l’enquête

- situées en France métropolitaine.

Comment participer ?

Complétez l’ensemble des champs du formulaire pour que votre inscription soit prise en compte. Seules les enquêtes représentatives de la réalité des effectifs de l’entreprise seront prises en compte. Dans ces conditions, si votre participation est validée, vous recevrez par email les instructions pour remplir les documents d’enquête.