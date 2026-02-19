With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

Participez à notre grande enquête sur les salaires !

Faites partie de notre panel d’entreprises référentes et recevez gratuitement le Guide des Salaires 2026 d’une valeur de 1 711,30 € HT

Publié le 19/02/2026
quoti-20260219-salaire.jpg

© Lefebvre Dalloz

Qu’est-ce que le Guide des salaires ?

Comme chaque année, le Guide des Salaires diffuse des résultats précis sur les rémunérations en France. En 2025, il a répertorié près de 41 670 données salariales pour 121 fonctions dans 17 grands secteurs d’activités. Le Guide des Salaires est un outil indispensable pour piloter votre politique salariale et évaluer les salaires de votre entreprise par rapport au marché.

Qui peut faire partie du panel ?

Les entreprises :

- de plus de 20 salariés

- appartenant à l’un des secteurs d’activité de l’enquête

- situées en France métropolitaine.

Comment participer ?

Complétez l’ensemble des champs du formulaire pour que votre inscription soit prise en compte. Seules les enquêtes représentatives de la réalité des effectifs de l’entreprise seront prises en compte. Dans ces conditions, si votre participation est validée, vous recevrez par email les instructions pour remplir les documents d’enquête.

Cliquez ici pour participer

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260220-social.jpg
Social - Emploi/Chômage

Revalorisation des allocations d’activité partielle et APLD : le décret est paru

quoti-20260218-unesociale.jpg
Social - Social

L’enquête interne n’est pas nécessaire pour prouver la faute du salarié licencié pour harcèlement

Aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. La faute grave du salarié mis en cause peut être établie par d’autres éléments.
quoti-20260217-formation-seniors.jpg
Social

[FORMATION] Loi « seniors » : anticiper les obligations - Masterclass