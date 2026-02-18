With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

L’enquête interne n’est pas nécessaire pour prouver la faute du salarié licencié pour harcèlement

Aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. La faute grave du salarié mis en cause peut être établie par d’autres éléments.

Publié le 18/02/2026
Par Aliya BEN KHALIFA
quoti-20260218-unesociale.jpg

©Gettyimages

Cass. soc. 14-1-2026 n° 24-19.544 F-B, Sté caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane c/ Z.

Le salarié, licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel, pensait pouvoir se prévaloir de l’absence d’enquête interne menée par l’employeur pour soutenir l’absence de preuve des faits qui lui étaient reprochés.

L’employeur produisait devant les juges les déclarations des victimes, une plainte auprès des services de police et des attestations de salariés ayant recueilli les confidences des victimes, attestant, d’une part, que le salarié mis en cause avait à plusieurs reprises enlacé et tenté d’embrasser sur la bouche l’une d’elles contre son gré dans le local courrier de l’entreprise, d’autre part, alors que l’autre salariée victime était assise à son bureau et participait à une audioconférence, que l’intéressé y avait fait irruption, avait déboutonné son pantalon et sorti son sexe en érection devant elle en tentant d'attraper sa main afin qu'elle le touche.

Les juges d’appel ont suivi l’argumentation du salarié licencié, considérant que l’employeur ne pouvait pas se contenter des seules déclarations de salariés sans envisager une enquête interne pour corroborer ces affirmations, et que la matérialité des faits était insuffisamment établie en l’absence d’enquête interne.

Voilà de quoi permettre à la Cour de cassation de rappeler le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale, et les règles de preuve d’une faute en cas de licenciement, tout en précisant qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel.

La décision d’appel est cassée, les motifs des juges du fond n’étant pas de nature à écarter la valeur probante des auditions et attestations produites par l’employeur.

Grâce à GenIA‑L, transformez vos heures de travail répétitives en valeur ajoutée pour vos clients.

Votre nouvel assistant juridique intelligent GenIA‑L vous aide à :

> Analysez vos contrats ou pièces en un temps record : détection d’erreurs, incohérences et risques.

> Rédigez des clauses, mémos, conclusions ou emails selon vos propres modèles.

> Comparez plusieurs documents, définitions, taux et indices en un seul clic.

GenIA‑L s’appuie exclusivement sur les fonds Lefebvre Dalloz, validés par plus de 300 rédacteurs, pour vous offrir des réponses fiables et opérationnelles.

Demandez dès maintenant votre démo

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260217-social.jpg
Social - Social

CSE : de nouveaux avantages sont exonérés en 2026

Deux nouveaux avantages sont exonérés de cotisations et contributions sociales sous conditions en 2026 : les plateformes de réduction tarifaire et les abonnements à des bibliothèques numériques.
quoti-20260212-une.jpg
Social - Social

Tour de vis sur le versement des indemnités journalières

La hausse des dépenses consacrées à l’indemnisation des arrêts de travail a incité le législateur à prendre de nouvelles mesures d’économie, ciblant la prescription des arrêts de travail par le médecin traitant et la durée de versement des indemnités en cas d’AT/MP.
quoti-20260210-social.jpg
Social - Social

Un malus applicable sur les cotisations vieillesse à défaut de négociation sur l’emploi des seniors

Pour rendre effective l’obligation faite aux entreprises d’au moins 300 salariés de négocier sur l’emploi des salariés expérimentés, en considération de leur âge, la loi l’assortit d’une sanction en cas de non-respect.