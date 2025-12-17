With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Taxes et redevances immobilières

Les redevables de la taxe due sur la cession d'un terrain devenu constructible par une SCI sont les associés

Les associés d'une société civile immobilière (SCI) n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés sont les redevables légaux de la taxe communale sur les cessions de terrains devenus constructibles.

CE 8-10-2025 n° 493789

Publié le 17/12/2025
Par Jérémie DUMEZ
quoti-20251217-fiscal.jpg

©Gettyimages

Il résulte des dispositions de l’article 150 VF, II du CGI, rendues applicables à la taxe communale sur les cessions de terrains devenus constructibles par l’article 1529, V du CGI, qu’en cas de cession de biens immobiliers par une SCI n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux de cette taxe, à proportion de leurs droits dans la société.

A noter :

L’article 150 VF, II du CGI, auquel renvoie l’article 1529, V du même Code, confère aux associés d’une SCI n’ayant pas opté pour l’impôt sur les société la qualité de redevable légal de l’impôt sur le revenu dû sur la plus-value de cession réalisée par la SCI (CE 11-4-2018 n° 409827). Le Conseil d’État transpose la solution au cas de la taxe forfaitaire due sur la cession de terrains nus devenus constructibles.

La solution, rendue pour la taxe communale, nous paraît transposable à la taxe nationale sur les cessions de terrains devenus constructibles au vu de la rédaction de l’article 1605 nonies, VI du CGI qui renvoie de la même façon que l’article 1529, V à l’article 150 VF, II du même Code.

FiscalTaxes et redevances immobilières
