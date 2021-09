Point de convergence des acteurs innovants publics et privés, le Salon sera organisé autour de cinq grands espaces thématiques :

• le Village de la LegalTech reste le rendez-vous incontournable des acteurs du secteur pour découvrir leurs nouvelles solutions et échanger avec eux ;

• le Village de la RegTech, cette année en partenariat avec le Cercle Montesquieu, devient la grande rencontre annuelle de ce secteur en plein essor ;

• le Village du Legal Design, co-construit avec le collectif Lab Legal, est l’occasion de se familiariser avec cette approche désormais incontournable dans la pratique et les usages du droit ;

• le Village des Innovateurs publics rassemble les acteurs au service de la justice et du service public qui oeuvrent à la modernisation de l’action publique ;

• le Village des Trajectoires professionnelles permet de se sensibiliser aux nouvelles attentes en matière de recrutement et de gestion des carrières, d’échanger sur les formations et parcours actuels ou futurs.

Cette synergie entre acteurs, praticiens, usagers, étudiants, institutionnels et entrepreneurs, sera donc à nouveau l’occasion d’analyser et de travailler sur les transformations qui agitent les métiers du droit et le droit lui-même. Les Rendez-vous des Transformations du Droit sont le seul événement fédérateur et transversal de l’écosystème juridique. Il réunira plus de 3 000 participants les 18 et 19 novembre 2021 au Palais des Congrès de Paris.