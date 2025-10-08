With your agreement, we and our 937 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Extinction
Affaires - Extinction

Résolution unilatérale du contrat de maintenance interdépendant d'une location financière

La résolution unilatérale d’un contrat de maintenance interdépendant d’un contrat de location financière entraîne la caducité de cette location, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat résolu.

Cass. com. 2-7-2025 n° 24-13.046 F-D, Association Cours Saint Thomas d'Aquin c/ Sté Locam-location automobiles matériels

Publié le 08/10/2025
Par Pauline Fleury
quoti-20251008-affaires.jpg

©Gettyimages

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (C. civ. art. 1186). La disparition d'un contrat peut résulter de la résolution unilatérale qui permet à un créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification en cas d'inexécution suffisamment grave du débiteur, ce dernier pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution (art. 1224 et 1226).

Une association conclut un contrat de location pour du matériel de bureautique avec une société financière et un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel. Invoquant des manquements graves de ce dernier dans le paramétrage du matériel, l’association lui notifie la résolution du contrat de maintenance. Poursuivie par la société financière en paiement de loyers impayés, l’association oppose la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance.

Une cour d’appel rejette cette demande au motif que l’association n’avait pas mis en cause la société de maintenance.

Censure de la Cour de cassation : il résulte des articles 1186, 1224 et 1226 précités que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. En l’espèce, la cour d'appel pouvait prononcer la caducité du contrat de location financière même en l'absence de mise en cause de la société de maintenance.

Pour en savoir plus

Voir  MDC 2025 n° 10106

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesExtinction
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
294,75 € HT/mois
Je découvre
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
affaires -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250403-affaires.jpg
Affaires - Extinction

En cas de résolution d'un contrat pour force majeure, l'acompte versé doit être restitué

En cas de résolution de plein droit d’un contrat dont la force majeure a rendu l’exécution impossible, le débiteur empêché doit restituer l’acompte qui lui a été versé.
quoti-20231117-une6affai.jpg
Affaires - Extinction

La mise en demeure préalable à la notification de la résolution du contrat n’est pas toujours requise

Le créancier peut notifier la résolution du contrat au débiteur défaillant sans l’avoir d’abord mis en demeure de s’exécuter lorsque, au vu des circonstances, cette mise en demeure aurait été vaine.
quoti-20230912-aff.jpg
Affaires - Extinction

Annulation d'une sous-traitance : pas de restitution du coût des travaux de reprise de malfaçons

Lorsqu’un contrat de sous-traitance est déclaré nul après avoir été exécuté, l’entrepreneur principal doit restituer au sous-traitant le coût réel des travaux réalisés, sauf ceux effectués pour reprendre les malfaçons dont ce dernier est l'auteur.