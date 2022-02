La Cour de cassation est régulièrement saisie d’affaires mettant en jeu la religion en entreprise. La plupart de ces contentieux sont relatifs à des salariés de confession catholique ou musulmane, et portent sur la question du port visible de signes religieux dans l’entreprise.

Dans cette espèce, un salarié, agent de nettoyage, puis nommé chef d’équipe, est soumis à une clause de mobilité prévue par avenant à son contrat de travail. Son employeur initial ayant subi de grosses pertes financières, son contrat de travail est transféré à une nouvelle entreprise qui lui propose une mutation géographique.

Après un premier refus, l’employeur lui offre de travailler sur le site d’un cimetière. Le salarié rejette à nouveau cette mutation au motif que les horaires proposés sont incompatibles avec ses autres obligations professionnelles. Alors que l’employeur accepte une modification de ces derniers, le salarié réitère son refus en invoquant cette fois « ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière ».

Finalement, après convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aboutir à un licenciement, il fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site. Le salarié ne se présentant pas à ce nouveau poste, il est licencié pour faute simple.

Saisissant le conseil de prud’hommes, le salarié réclame la nullité de sa mutation disciplinaire. Il s’estime victime d’une discrimination directe en raison de ses convictions religieuses. La cour d’appel lui donne raison.

Mais la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

La Cour de cassation rappelle le cadre juridique permettant d’apprécier la légitimité du refus du salarié d’exécuter les consignes de l’employeur au nom de sa religion.

La liberté de religion est protégée, au sein de l’entreprise, par les articles L 1121-1, L 1132-1 et L 1321-3 du Code du travail qui prohibent les discriminations religieuses, ainsi que par la directive 2000-78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Il résulte de ces textes que l'employeur doit respecter les opinions et les convictions religieuses de ses salariés. Il ne peut apporter de restrictions à cette liberté que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et sont proportionnées au but recherché.