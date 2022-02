Social - Emploi/Chômage

Activité partielle : quelle indemnisation pour les salariés hors champ de la durée du travail ?

Cadres dirigeants, forfait jours, VRP et autres salariés dont la rémunération est indépendante du temps de travail : les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle mises en place temporairement sont pérennisées et codifiées.