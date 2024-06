Sauf exception, lorsque plusieurs contrats sont conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants ou mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice de son activité commerciale par l'exploitant (C. com. art. L 341-1 et L 341-2) :

l’ensemble de ces contrats doit avoir la même échéance ;

la résiliation d’un des contrats emporte celle des autres ;

les clauses qui, après extinction ou résiliation d’un des contrats, restreignent la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant sont réputées non écrites si elles ne respectent pas certaines conditions.