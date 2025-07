Suspension estivale de MaPrimeRénov’ « rénovation globale individuelle »

La suspension des aides MaPrimeRénov’ ne concernera finalement que l’aide individuelle à la rénovation d’ampleur (MPR parcours accompagné). Les ménages ne peuvent donc plus déposer de demande sur la plateforme dédiée depuis le 23 juin et pour une période d’environ 3 mois. Une réouverture est envisagée « vers le 15 septembre ». En revanche, les dossiers de rénovation globale des copropriétés (MPR copropriété) et ceux visant des mono-gestes (MPR parcours par geste) ne sont pas affectés par cette suspension.