Au 1er janvier 2022, les tarifs par mètre carré de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et ceux de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France devraient être les suivants :

Lieu de situation des immeubles Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 a. Locaux à usage de bureaux : - Tarif normal - Tarif réduit 23,67 € 11,76 € 19,93 € 9,90 € 10,90 € 6,55 € 5,26 € 4,75 € b. Locaux commerciaux 8,11 € 4,21 € 2,14 € c. Locaux de stockage 4,22 € 2,14 € 1,10 € d. Surfaces de stationnement : - Taxe annuelle - Taxe additionnelle1 - Total 2,67 € 4,57 € 7,24 € 1,44 € 2,64 € 4,08 € 0,75 € 1,34 € 2,09 € 1. Taxe prévue à l’article 1599 quater C du CGI.

Ces tarifs, calculés par nos soins en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac retenu dans le projet de loi de finances de l’année et arrondis au centime d’euro supérieur (soit 1,5 % pour l'année 2022) conformément aux articles 231 ter, VI et 1599 quater C, V du CGI, devront être confirmés par l’administration dans une prochaine mise à jour Bofip.