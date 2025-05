Dans les communes où les locations de meublés touristiques donnent lieu à un enregistrement, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme (C. tourisme art. L 324-1-1, IV bis dans sa rédaction antérieure à la loi 2024-1039 du 19-11-2024). Après avoir analysé la situation particulière de la commune, la délibération du conseil municipal doit préciser les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, ainsi que les critères de délivrance de l'autorisation (C. tourisme art. R 324-1-5). L’autorisation est délivrée par le maire au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (C. tourisme art. L 324-1-1, IV bis-al. 2).

Jugé que les conditions de délivrance de ces autorisations spécifiées dans un règlement municipal doivent respecter les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Par suite, le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes doit être encadré par des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l'avance, transparents et accessibles. Les conditions et les obligations ainsi prévues doivent être compréhensibles et ne pas laisser place à une application arbitraire.

Fort de ces principes, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité de la délibération de la Ville de Paris n° 2021DLH460 du 15 décembre 2021 ayant adopté son règlement municipal qui prévoyait notamment que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services au regard de la densité de meublés touristiques, de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur et de la densité de l’offre hôtelière existante.

La cour considère que ces dispositions du règlement ne précisent pas, au regard de l'article R 324-1-5 du Code du tourisme, « les principes de mise en œuvre » de l’objectif poursuivi et ne caractérisent pas l'équilibre à préserver. Si elles mentionnent divers critères pour apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l'offre commerciale et celle de l'offre hôtelière, elles ne prévoient aucune quantification absolue ou relative pour guider l'instruction des demandes d’autorisation. Dans ces conditions, les dispositions du règlement municipal de Paris ne satisfont pas à l'exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d'une application arbitraire. Elle annule par conséquent les dispositions litigieuses du règlement municipal.