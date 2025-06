Une enfant mineure et sa sœur devenue majeure en cours de procédure, toutes deux de nationalité russe et vivant en Allemagne, héritent à la suite du décès de leur père de parts dans trois biens immobiliers situés en Bulgarie. Un tribunal bulgare est saisi d’une demande déposée en leur nom afin d’obtenir l’autorisation de vendre les parts, avec le consentement de leur mère. En vertu du droit interne bulgare, une telle vente doit être autorisée par le tribunal territorialement compétent. Or, d’après un traité entre l’Union des républiques socialistes soviétiques et la République populaire de Bulgarie relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Moscou le 19 février 1975, les juridictions russes (de la nationalité de l’enfant) et bulgares (du lieu de situation de l’immeuble) seraient compétentes. Toutefois, le tribunal saisi s’interroge sur l’applicabilité du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (« Bruxelles II ter ») et du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis »).

Le tribunal interroge la Cour de justice en premier lieu pour savoir si l’autorisation de vendre les parts relève du champ d’application du règlement Bruxelles II ter ou de celui du règlement Bruxelles I bis. La Cour rappelle que le champ d’application de ce dernier règlement inclut la « matière de[s] droits réels immobiliers » mais exclut « l’état et la capacité des personnes physiques ». Or, l’autorisation judiciaire en cause est une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, la nécessité d’obtenir cette autorisation étant ainsi une conséquence directe de cet état et de cette capacité, cette autorisation constitue, indépendamment de la matière de l’acte juridique concerné par cette autorisation, une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1, § 2-e du règlement Bruxelles II ter, et se rapportant directement à la capacité de la personne physique concernée, au sens de l’article 1, § 2-a du règlement Bruxelles I bis. Elle relève donc du règlement Bruxelles II ter à l’exclusion du règlement Bruxelles I bis. Ce sont donc les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.