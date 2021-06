Dans le premier arrêt (Cass. 2e civ. 12-5-2021 n° 20-14.887 F-P), une entreprise dont le siège est situé en Île-de-France reprend les activités d’une société et embauche une partie des salariés de celle-ci qui restent déployés chez un client à Villers-Cotterêts. Pour dire que l'entreprise est tenue au paiement du versement transport propre à l’Île-de-France pour les salariés employés dans l’emprise de Villers-Cotterêts, les juges du fond avaient retenu le siège de l'entreprise comme critère d'assujettissement.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en se fondant sur les dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables qui limitent explicitement l’obligation au versement transport propre à la région Île-de-France pour les seuls salariés dont le lieu de travail est situé dans cette région, si bien que l’employeur ne pouvait être tenu au paiement du versement propre à cette région pour ceux de ses salariés dont le lieu de travail demeurait en dehors.

Dans une solution concernant des travailleurs non sédentaires, des chauffeurs routiers en l'occurrence, la Cour de cassation avait déjà indiqué que le critère d'assujettissement d'une entreprise au versement transport n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail des salariés (Cass. soc. 3-6-1993 nos 91-12.065 P, 91-12.064 D et 90-16.142 D : RJS 7/93 n° 790).

Dans le second arrêt (Cass. 2e civ. 12-5-2021 n° 20-14.992 F-P), la Cour de cassation se prononce sur la question de l’assujettissement des employeurs au versement transport en cas d’extension du périmètre des transports urbains. En l’espèce, l’assemblée délibérante de la métropole de Saint-Étienne qui avait fixé le taux du versement à 1,8 %, a décidé de fixer à 1,3 % le taux applicable dans les communes nouvellement intégrées, mais sa délibération a été annulée par un tribunal administratif. Se voyant réclamer par l’Urssaf le complément de versement transport correspondant, l'employeur a demandé à titre reconventionnel le remboursement de la totalité du versement qu'il estimait avoir indûment réglé pendant plusieurs années. Sa demande est rejettée par la cour d'appel qui estime que le taux de versement transport en vigueur sur le territoire de l'établissement public devient de plein droit applicable aux communes nouvellement incluses.

Pour la Cour de cassation, qui ne fait pas la même lecture des différentes dispositions applicables et casse l'arrêt d'appel, si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l’établissement public, en cas d’extension du périmètre de transport urbain résultant de l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1 er janvier ou du 1 er juillet qui suit l’entrée en vigueur de l’arrêté portant approbation de l’extension du périmètre de l’EPCI, n’est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu’après leur avoir été communiqué par l’organisme de recouvrement au plus tard le 1 er décembre ou 1 er juin de l’année considérée.

Il en résulte que l’annulation du taux réduit ne pouvait justifier le paiement du versement au taux de 1,8 %, celui-ci ne pouvant être opposable aux employeurs redevables que pour autant qu’ils aient été informés au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l’année considérée. L’employeur était donc fondé à demander le remboursement du versement indûment réglé.

A noter :

Les Urssaf retenaient jusqu’à présent une position contraire sur leur site internet en indiquant que les décisions d’extension de périmètre des mobilités urbaines ayant pour objet d’intégrer de nouvelles communes et de les assujettir à la contribution mobilités peuvent intervenir à tout moment de l’année et en dehors des échéances du 1er janvier et du 1er juillet (Doc. Urssaf du 6-3-2020). La décision de la Cour de cassation pourrait les conduire à revoir cette position.