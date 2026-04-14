[VIDEO] Quelles sont les compétences du CSE lors du déploiement de l’IA dans l’entreprise ?

Déployer un outil d’IA dans l'entreprise sans consulter le CSE est-ce possible ? Risque d'impact sur les conditions de travail, sur la santé, mise en œuvre de groupe de travail sur l'IA : à quel moment l’intervention du CSE devient-elle obligatoire ? Quelle est la position des premières décisions de justice sur le sujet ? Retour sur ce sujet en vidéo.