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Patrimoine

[VIDEO] Coordination parentale en cas de coparentalité conflictuelle : quels atouts ?

Lors de la 22e édition des Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine organisée par le CNB, Laurence Hanin-Jamot, coordinatrice parentale et médiateur D.E., expose les atouts de la coordination parentale en cas de coparentalité conflictuelle : collaboration entre les différents professionnels intervenant auprès de la famille, inscription dans la durée et élaboration d'un rapport factuel par le coordinateur parental.

Publié le 24/03/2026
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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