With your agreement, we and our 992 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposes:Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

[VIDEO] Les dernières réformes de la rupture conventionnelle vont-elles changer la pratique ?

Hausse du coût pour l’employeur, baisse annoncée des droits au chômage, alternatives plus risquées ou plus complexes : les nouvelles réformes rebattent-elles vraiment les cartes de la rupture conventionnelle ? Dans cette vidéo, on fait le point sur l’impact probable en pratique.

Publié le 13/04/2026
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Alertes & Conseils Paie - Bi Média
social -

Alertes & Conseils Paie - Bi Média

Je découvre
L'aide-mémoire de la prévoyance et de la retraite 2025
social -

L'aide-mémoire de la prévoyance et de la retraite 2025

Je découvre

A lire aussi

quoti-20260409-podcast-temlephone.jpg
Social

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] L'employeur peut-il limiter l'usage du téléphone portable au travail ?

Le téléphone portable au bureau fait partie de notre quotidien. Mais sommes nous vraiment libres de l'utiliser, un employeur peut-il en limiter l’usage, voire l’interdire ? Dans cet épisode, Angeline Doudoux et Sophie André, journalistes chez Lefebvre Dalloz font le point sur les règles à connaître, les limites du pouvoir de l’employeur à partir du droit du travail et d'exemples récents des juges du fond.
quoti20231106-jurisprudence-batiment.jpg
Social - Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne cette semaine sur le site de la Cour de cassation.
quoti-20260410-social.jpg
Social - Social

Les prestations d’invalidité sont revalorisées au 1er avril

Les montants de plusieurs prestations d’invalidité et du capital décès des salariés du régime général sont revalorisés de 0,8 % au 1er avril 2026. Les pensions d’invalidité des travailleurs indépendants évoluent également à cette date.