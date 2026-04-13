Social

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] L'employeur peut-il limiter l'usage du téléphone portable au travail ?

Le téléphone portable au bureau fait partie de notre quotidien. Mais sommes nous vraiment libres de l'utiliser, un employeur peut-il en limiter l’usage, voire l’interdire ? Dans cet épisode, Angeline Doudoux et Sophie André, journalistes chez Lefebvre Dalloz font le point sur les règles à connaître, les limites du pouvoir de l’employeur à partir du droit du travail et d'exemples récents des juges du fond.