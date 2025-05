[VIDEO] IA Act : apports majeurs et limites

Dans son ouvrage Le règlement européen sur l'intelligence artificielle : Synthèse, points-clés et analyse article par article, Me Alain Bensoussan revient sur l'IA Act entré en vigueur le 1er août 2024. Dans cette vidéo, il souligne les apports majeurs et les limites de ce règlement.