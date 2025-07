[VIDEO] Lancement de l'ouvrage "Fiscalité de l'innovation - Crédit d'impôt recherche et assimilées"

L'ouvrage "Fiscalité de l'innovation - Crédit d'impôt recherche et assimilées" propose une lecture à la fois rigoureuse et accessible de l'ensemble des mécanismes applicables en matière de recherche, de développement et d'innovation. C'est non seulement une base de connaissance mais aussi un outil d'aide à la décision.