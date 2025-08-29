With your agreement, we and our 924 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

[VIDEO] Est-il possible de décompter l’absence d’un salarié en forfait jour par demi-journée ?

Les modalités de décompte des absences des forfaits jours ne sont pas détaillées dans le code du travail. L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone réservé aux professionnels clients de Lefebvre Dalloz, aborde dans cette vidéo les possibilités offertes aux employeurs et les points de vigilance.

Publié le 29/08/2025
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Social
social -

Navis Social

La plateforme de référence en matière sociale.
à partir de 276,17 € HT/mois
Je découvre
Navis Conventions collectives
social -

Navis Conventions collectives

Le complément naturel de Navis social
à partir de 267,50 € HT/mois
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250829-social.jpg
Social - Social

La mauvaise foi du salarié lanceur d'alerte, une notion appréciée restrictivement

Dans le cadre d'un litige concernant le licenciement d'un salarié ayant signalé auprès de l'Agence française anticorruption des faits qu'il estimait qualifiables de fraude fiscale et d'abus de bien social imputables à son employeur, les juges rappellent que seule la mauvaise foi de l'auteur du signalement peut justifier un licenciement, celle ci ne pouvant résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu'il dénonce.
quoti-20250828-une.jpg
Social - Social

Harcèlement sexuel ou moral : l’enquête interne incomplète peut être jugée non probante

L’employeur qui produit une enquête incomplète sur des faits sexistes ou à connotation sexuelle encourt le risque de voir les conclusions de son enquête jugées non probantes, le doute profitant alors au salarié mis en cause.
quoti-20250827-social.jpg
Social - Social

La retraite progressive accessible pour tous dès 60 ans à partir de septembre

Dès le 1er septembre 2025, tous les assurés totalisant 150 trimestres pourront demander une retraite progressive dès l’âge de 60 ans, quelle que soit leur année de naissance.