[LE PODCAST DE LA SEMAINE] "La transparence des salaires permet un cadre de travail sain"

Avant même l'entrée en vigueur de la directive européenne sur la transparence salariale, quelques entreprises françaises ont franchi le pas. C’est le cas de Lucca, un éditeur de logiciels qui pratique la transparence totale des salaires depuis 2002 - soit plus de 20 avant l'obligation légale. Une démarche initiée dès l'origine par son dirigeant. Nous avons rencontré Maud Jardin, DRH de cette entreprise de 780 salariés, dans leurs bureaux parisiens du 13e arrondissement. Elle nous explique comment cette politique de transparence fonctionne au quotidien et quels en sont ses enjeux.