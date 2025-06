Affaires - Lutte contre le blanchiment de capitaux

Antiblanchiment : nouvelles lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin

L’ACPR et Tracfin ont récemment mis à jour leurs lignes directrices conjointes relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et de déclaration. Pour plus d’efficacité, elles recommandent le recours à l’intelligence artificielle.