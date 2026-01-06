With your agreement, we and our 956 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social
Social

[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Quels sont les entretiens mis en place par la loi Senior pour les salariés expérimentés ?

Après avoir présenté les grandes lignes de l’entretien de parcours professionnel dans notre précédente vidéo, cap, cette fois-ci, sur deux nouveaux rendez-vous pour les salariés expérimentés : l’entretien de mi-carrière et celui de fin de parcours professionnel, instaurés par la loi Sénior du 24 octobre 2025.

Publié le 06/01/2026
quoti-20260106-video-semaine.png

© Lefebvre Dalloz

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
quoti-20260108-lb4.png
Social

[LIVRE BLANC] Licenciement pour motif personnel

Motif disciplinaire, insuffisance professionnelle, trouble objectif dans l’entreprise… Découvrez ci-dessous une sélection d’arrêts rendus par des cours d’appel et par la chambre sociale de la Cour de cassation entre fin 2024 et fin 2025 sur ces différents licenciements.
quoti-20260108-social.jpg
Social - Social

Avantage en nature : la liste des véhicules électriques respectant l’éco-score minimal est mise à jour

L’avantage en nature des véhicules électriques mis à disposition des salariés depuis le 1er février 2025 est évalué après l’application d’un abattement à condition de figurer sur la liste des véhicules respectant un score environnemental minimal. Cette liste est mise à jour par un arrêté du 3 décembre 2025.
quoti-20260107-lb1.png
Social

[LIVRE BLANC] Comprendre les risques et opportunités de l’intelligence artificielle en santé et sécurité au travail

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) a été exponentiel depuis les années 1990. Dans le domaine du travail, l’IA se déploie dans de nombreux secteurs (logistique, finance, commerce de gros, etc.), notamment pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est important que l’employeur prenne en compte les impacts potentiels positifs et négatifs de l’IA sur la santé et la sécurité de ses salariés et qu’il évalue les risques professionnels associés.