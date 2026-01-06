Social

[LIVRE BLANC] Comprendre les risques et opportunités de l’intelligence artificielle en santé et sécurité au travail

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) a été exponentiel depuis les années 1990. Dans le domaine du travail, l’IA se déploie dans de nombreux secteurs (logistique, finance, commerce de gros, etc.), notamment pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Il est important que l’employeur prenne en compte les impacts potentiels positifs et négatifs de l’IA sur la santé et la sécurité de ses salariés et qu’il évalue les risques professionnels associés.