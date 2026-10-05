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[LA VIDEO DE LA SEMAINE] Nuit du Droit : le droit est la règle du jeu de la vie en société

Le droit est partout dans notre quotidien, mais il reste encore mal connu. C’est notamment le cas de l’État de droit, dont les principes sont régulièrement invoqués sans toujours être bien compris. Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, rappelle ce qu’il recouvre et pourquoi il est essentiel de mieux faire connaître le droit au grand public.

Publié le 05/10/2026
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