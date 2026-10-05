Affaires

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] « Une justice plus rapide ne doit jamais devenir une justice moins contradictoire, moins orale et moins protectrice des droits »

Face à l’engorgement des juridictions, jusqu’où peut-on accélérer les procédures sans fragiliser les droits de la défense ? Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, revient sur la mobilisation des avocats autour de la réforme de la justice criminelle. Elle analyse également les transformations provoquées par l’intelligence artificielle : accès au droit, fiabilité des sources, risque de fracture entre cabinets, secret professionnel et formation des futurs avocats. Dans cet épisode, Julie Couturier répond aux questions de Lefebvre Dalloz, partenaire de l’édition 2026 de la Nuit du Droit.