Dominique Le Roux et Marina Cozzika vous donnent rendez-vous pour un nouveau webinaire RH, afin de bien débuter 2026 !
Tour d’horizon des textes et réformes qui impactent les entreprises :
- Loi de finances
- Loi de financement de la sécurité sociale
- Directive transparence des rémunérations
- Rupture conventionnelle...
Ce webinaire aura lieu le 15 janvier 2026 de 12h à 12h45.
Intervenants : Dominique Le Roux Directeur de rédaction chez Lefebvre Dalloz, Marina Cozzika Directrice Adjointe Communication chez Lefebvre Dalloz