Social

[WEBINAIRE] Actualité sociale : tour d’horizon des textes qui impactent les entreprises

Publié le 19/12/2025
webinaire.jpg

©Gettyimages

Dominique Le Roux et Marina Cozzika vous donnent rendez-vous pour un nouveau webinaire RH, afin de bien débuter 2026 !

Tour d’horizon des textes et réformes qui impactent les entreprises :

- Loi de finances

- Loi de financement de la sécurité sociale

- Directive transparence des rémunérations

- Rupture conventionnelle...

Ce webinaire aura lieu le 15 janvier 2026 de 12h à 12h45.

Intervenants : Dominique Le Roux Directeur de rédaction chez Lefebvre Dalloz, Marina Cozzika Directrice Adjointe Communication chez Lefebvre Dalloz

Cliquez ici pour vous inscrire 

Social
quoti-20251219-social.jpg
Social - Social

Retraite progressive : l’employeur doit justifier son refus

La loi Séniors réduit à nouveau la marge de manœuvre de l’employeur face à une demande de retraite progressive. Pour s’y opposer, il doit désormais justifier concrètement des conséquences du passage à temps partiel du salarié sur l’activité de l’entreprise.
quoti-20251218-unesociale.jpg
Social - Social

Les règles de la mise à la retraite sont adaptées au cumul emploi-retraite

La loi relative aux salariés expérimentés aménage les dispositions générales sur la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, afin d’assurer leur application au salarié embauché alors qu’il est âgé ou déjà retraité.
quoti-20251217-social.jpg
Social - Rupture du contrat de travail

Les accords d’aménagement de fin de carrière sont encouragés

Permettre aux salariés en fin de carrière de réduire leur activité en compensant la perte de salaire par la perception anticipée de leur indemnité de départ à la retraite, certains accords collectifs le prévoyaient déjà. En leur donnant une assise légale, la loi incite à les généraliser.