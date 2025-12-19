Dominique Le Roux et Marina Cozzika vous donnent rendez-vous pour un nouveau webinaire RH, afin de bien débuter 2026 !

Tour d’horizon des textes et réformes qui impactent les entreprises :

- Loi de finances

- Loi de financement de la sécurité sociale

- Directive transparence des rémunérations

- Rupture conventionnelle...

Ce webinaire aura lieu le 15 janvier 2026 de 12h à 12h45.

Intervenants : Dominique Le Roux Directeur de rédaction chez Lefebvre Dalloz, Marina Cozzika Directrice Adjointe Communication chez Lefebvre Dalloz

