With your agreement, we and our 966 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires
Affaires

[WEBINAIRE] Avocats - votre objectif 2026 : plus de stratégie et de valeur ajoutée avec GenIA-L

Publié le 11/02/2026
quoti-20260211-webinaire-avocats.png

© Lefebvre Dalloz

L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un allié incontournable dans la pratique quotidienne des avocats. Lefebvre Dalloz vous invite à découvrir GenIA-L, son assistant d’IA juridique conçu pour sécuriser et optimiser la recherche, l’analyse et la production juridique.

À l’occasion de cette démonstration, Maître Fleur Jourdan, avocate au cabinet Fleurus Avocats , partagera son retour d’expérience et expliquera comment GenIA-L lui permet de gagner un temps précieux, d’automatiser certaines tâches répétitives et de se recentrer sur la stratégie juridique et la création de valeur.

Laure Paudrat, rédactrice chez Lefebvre Dalloz, complétera ces témoignages en présentant différents cas d’usage concrets de l’outil, illustrant ses apports dans la pratique quotidienne des avocats.

Ce webinaire aura lieu le 17 février 2026 à 11h30.

Cliquez ici pour vous inscrire 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Affaires
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260209-podcast-semaine.jpg
Affaires

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Franchise participative : de quoi est-il question ?

Adrien Bézert et Jean-François Hamelin, deux grands spécialistes de la franchise participative, font le tour de la question! Droit de la distribution, des sociétés et des entreprises en difficulté, ce modèle de distribution très employé mais très controversé sera examiné sous toutes ses coutures.
quoti-20260209-affaires.jpg
Affaires - Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Responsabilité d'un dirigeant envers les tiers exclue en l'absence de faute séparable : illustration

L'ancien gérant d'une EURL dissoute sans liquidation ne peut être tenu responsable à l'égard des tiers ni de manquements à des obligations de publicité qui auraient pu être accomplies après sa démission, ni du défaut de dépôt des comptes sociaux, ni de l'absence d'explications sur l'objectif des opérations ayant entouré la dissolution.
quoti-20260206-une.jpg
Affaires - Informatique et libertés

Le Tribunal de l'UE valide les dispositions du DSA sur les très grandes plateformes en ligne

Le Tribunal de l’Union européenne écarte la contestation d’Amazon qui soulevait l’illégalité des dispositions du DSA définissant la notion de très grande plateforme en ligne au regard de la charte des droits fondamentaux.