L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un allié incontournable dans la pratique quotidienne des avocats. Lefebvre Dalloz vous invite à découvrir GenIA-L, son assistant d’IA juridique conçu pour sécuriser et optimiser la recherche, l’analyse et la production juridique.

À l’occasion de cette démonstration, Maître Fleur Jourdan, avocate au cabinet Fleurus Avocats , partagera son retour d’expérience et expliquera comment GenIA-L lui permet de gagner un temps précieux, d’automatiser certaines tâches répétitives et de se recentrer sur la stratégie juridique et la création de valeur.

Laure Paudrat, rédactrice chez Lefebvre Dalloz, complétera ces témoignages en présentant différents cas d’usage concrets de l’outil, illustrant ses apports dans la pratique quotidienne des avocats.

Ce webinaire aura lieu le 17 février 2026 à 11h30.

Cliquez ici pour vous inscrire