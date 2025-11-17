With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires
Affaires

[WEBINAIRE] Avocats : si un prospect tape votre nom sur Google… que découvre-t-il ?

Publié le 17/11/2025
quoti-20251117-webinaire.png

© Lefebvre Dalloz

Quand un prospect cherche un avocat, il navigue d’abord sur Google.

Si votre présence sur Google n’est pas optimisée (visuel, infos, avis), vous perdez instantanément en crédibilité, et vous laissez filer le contact avant même que vous ne sachiez qu’il existe.

C’est pourquoi Lefebvre Dalloz en partenariat avec Artur'in vous propose un webinar le 18 novembre à 12H, afin de vous donner les armes pour contrôler ce que l’on voit de vous en ligne. 

Ce que vous allez apprendre pendant ces 30 minutes :

- Le parcours digital d'un prospect lorsqu'il recherche un avocat.

- Les bons réflexes pour rendre votre fiche Google bien référencée.

- Comment valoriser votre expertise tout en respectant les règles déontologiques.

- Une méthode simple pour entretenir votre visibilité locale sans y passer des heures.

Ne laissez plus Google définir votre réputation à votre place.

Rejoignez-nous le 18 novembre 2025 à 12h.

Cliquez ici pour vous inscrire

Affaires
