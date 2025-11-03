Conseil patrimonial : Pourquoi et comment développer de nouvelles missions au sein de votre cabinet comptable ?
Le conseil patrimonial est une opportunité stratégique incontournable. Face à une demande croissante des Français cherchant un accompagnement personnalisé pour la gestion de leur patrimoine, c’est maintenant qu’il faut la saisir !
En tant que partenaire de confiance, vous êtes des interlocuteurs naturels pour vos clients.
Si vous n’y allez pas, d’autres professions règlementées iront à votre place…
Dans ce webinaire, nous vous dévoilerons :
- Pourquoi proposer à vos clients des missions de conseil patrimonial ?
- Comment se structurer et s’organiser ?
- Comment aborder vos clients ?
- Quels retours sur investissement en attendre ?
Sandy MAGINOT, Responsable du département patrimonial de Lefebvre Dalloz Logiciels, vous présentera également E-Dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale, ainsi que les dernières innovations dont son Assistant IA.
Ce webinaire aura lieu le mardi 4 novembre 2025 à 11h.