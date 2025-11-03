With your agreement, we and our 938 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Comptable

[WEBINAIRE] Développer l'activité M&A en cabinet d'expertise comptable : opportunités, outils et fiscalité

Publié le 03/11/2025
Ce webinaire réunit le fondateur de Deal Makr, une start-up innovante en M&A, et Stéphane Glogowski, fiscaliste au sein de la rédaction Fiscal/Comptable chez Lefebvre Dalloz, pour explorer comment les cabinets d'expertise comptable peuvent intégrer et développer une activité de fusion-acquisition.

- Les intervenants partagent des cas concrets, des outils technologiques et des bonnes pratiques pour structurer cette offre.

- Un focus sera également fait sur les enjeux fiscaux liés aux opérations de transmission et de rapprochement d'entreprises.

- Un temps d'échange permettra aux participants de poser leurs questions et d' identifier les leviers pour se lancer efficacement.

Ce webinaire aura lieu le 18 novembre 2025 à 11h. 

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire

