Ce webinaire réunit le fondateur de Deal Makr, une start-up innovante en M&A, et Stéphane Glogowski, fiscaliste au sein de la rédaction Fiscal/Comptable chez Lefebvre Dalloz, pour explorer comment les cabinets d'expertise comptable peuvent intégrer et développer une activité de fusion-acquisition.

- Les intervenants partagent des cas concrets, des outils technologiques et des bonnes pratiques pour structurer cette offre.

- Un focus sera également fait sur les enjeux fiscaux liés aux opérations de transmission et de rapprochement d'entreprises.

- Un temps d'échange permettra aux participants de poser leurs questions et d' identifier les leviers pour se lancer efficacement.

Ce webinaire aura lieu le 18 novembre 2025 à 11h.

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire