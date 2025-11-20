With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Comptable

[WEBINAIRE] Experts-Comptables : découvrez comment l’IA va booster votre cabinet

Publié le 20/11/2025
quoti-20251120-webinaire.png

© Lefebvre Dalloz

Découvrez comment l'IA GenIA-L de Lefebvre Dalloz peut vous apporter au quotidien : 

- Un gain de temps considérable sur toutes vos recherches juridiques (10 fois moins de temps !)

- Une efficacité renforcée avec l'analyse ultra-rapide de documents de vos clients 

- Une aide précieuse à la rédaction, que ce soit de simples emails et synthèses simplifiés, ou des modèles et documents juridiques plus complexes pour vos clients 

Afin d’explorer ces différents usages, nos experts vont vous montrer GenIA-L en action pour transformer et booster votre pratique :

- Dominique Le Roux, directeur de la Rédaction sociale de Lefebvre Dalloz  

- Céline Meurin, fiscaliste de la Rédaction fiscale de Lefebvre Dalloz 

- Pauline de Certeau, directrice des produits digitaux de Lefebvre Dalloz 

Ce webinaire aura lieu le 2 décembre 2025 de 14h à 14h45. 

Cliquez ici pour vous inscrire

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
