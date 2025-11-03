With your agreement, we and our 938 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Comptable

[WEBINAIRE] Experts-comptables : Après le 80ᵉ Congrès, vous avez les outils, mais qui sait ce que vous faites ?

Publié le 03/11/2025
quoti-20251103-bsm.png

© Lefebvre Dalloz

Invisible mais compétent : ce que vous coûte votre absence de com

Vous sortez du 80ᵉ Congrès avec des idées pour votre cabinet. Mais votre image, elle, est restée au point mort.

Pendant que vous optimisez la production, d’autres cabinets vous volent la visibilité. Il est temps de passer à l’IA… côté communication. L’IA pour la clôture ? Tout le monde en parle. Et pour votre visibilité, on en parle ?

Ce que vous allez apprendre :

  • Pourquoi la communication n’est plus un “plus”, mais un levier business ?

  • Comment publier sans y passer des heures, ni perdre en pertinence ?

  • Les résultats concrets de cabinets qui ont osé devenir visibles

Découvrez comment les cabinets les plus solides font savoir ce qu’ils font bien — sans se transformer en marketeurs.

Ce webinaire aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 9h.

Cliquez ici pour vous inscrire

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
