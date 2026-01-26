With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Comptable
Comptable

[WEBINAIRE] Experts-comptables : Boostez la performance et la rentabilité de votre cabinet grâce à l’IA juridique

Publié le 26/01/2026
quoti-20260126-marieanne.png

© Lefebvre Dalloz

En 2024, 83 % des cabinets d’expertise comptable ont intégré ou prévoient d’intégrer des outils d’IA dans leur processus*. Une accélération logique puisque l’IA permet d’aller plus vite, plus loin et de viser plus grand. 

L’enjeu est clair : les cabinets qui s’équipent maintenant prennent une longueur d’avance.  

Lors de ce webinaire, découvrez comment GenIA‑L, l’IA juridique développée par Lefebvre Dalloz, devient un véritable levier de performance et de rentabilité pour les experts‑comptables : 

- Le retour d'expérience d'un représentant du cabinet Walter France depuis l'adoption de la solution GenIA-L

- Accélérez vos recherches juridiques, vos analyses de documents et la production de livrables. 

- Répondez immédiatement aux demandes de vos clients, même les plus complexes, sur toutes les matières du droit. 

- Gagnez du temps pour développer votre cabinet et facturer davantage de missions à forte valeur ajoutée. 

Ce webinaire aura lieu le 10 février de 11h à 11h45

Cliquez ici pour vous inscrire

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Comptable
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

logo-pwc-nouveau.png
Comptable

L’ACTU comptable, financière et de durabilité à ne pas manquer (1/26)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS), financière et de durabilité marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CNOEC, EFRAG, ESMA, H2A, IASB, Legifrance…). Cette lettre est en ligne sur le site de La Quotidienne.
logo-pwc-nouveau.png
Comptable - Comptable

Arrêté des comptes IFRS 2025 : l’AMF commente ses recommandations lors d’une interview

logo-pwc-nouveau.png
Comptable

L’ACTU comptable, financière et de durabilité à ne pas manquer (31/25)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS), financière et de durabilité marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CNOEC, EFRAG, ESMA, H2A, IASB, Legifrance…). Cette lettre est en ligne toutes les semaines sur le site de La Quotidienne.