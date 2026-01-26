En 2024, 83 % des cabinets d’expertise comptable ont intégré ou prévoient d’intégrer des outils d’IA dans leur processus*. Une accélération logique puisque l’IA permet d’aller plus vite, plus loin et de viser plus grand.

L’enjeu est clair : les cabinets qui s’équipent maintenant prennent une longueur d’avance.

Lors de ce webinaire, découvrez comment GenIA‑L, l’IA juridique développée par Lefebvre Dalloz, devient un véritable levier de performance et de rentabilité pour les experts‑comptables :

- Le retour d'expérience d'un représentant du cabinet Walter France depuis l'adoption de la solution GenIA-L

- Accélérez vos recherches juridiques, vos analyses de documents et la production de livrables.

- Répondez immédiatement aux demandes de vos clients, même les plus complexes, sur toutes les matières du droit.

- Gagnez du temps pour développer votre cabinet et facturer davantage de missions à forte valeur ajoutée.

Ce webinaire aura lieu le 10 février de 11h à 11h45