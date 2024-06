Dans ce webinaire nous ne parlerons pas de gestion de BFR, de financement, de clôture, de trésorerie, de rolling forecast…

Nous vous montrerons comment GenIA-L for Search l’IA Générative juridique de Lefebvre Dalloz répond aux besoins d’immédiateté opérationnelle des directions administratives et financières, de précision et de fiabilité avec des illustrations.

Notre objectif durant ce webinaire est de partager avec vous les pratiques de vos pairs autour d’exemples concrets de questions posées à GenIA-L for Search et de résultats commentés par notre directrice de la rédaction fiscale.

Ce que les Directions Administratives et Financières apprécient avec GenIA-L :

Des réponses juridiques fiables et précises car elle est exclusivement alimentée par les fonds éditoriaux Lefebvre Dalloz.

Gagner un temps considérable : parce qu’il suffit poser une seule question pour chercher dans 3 fonds éditoriaux en même temps : celui de Dalloz, des Editions Francis Lefebvre et des Editions législatives.

Déléguer des recherches plus facilement grâce au langage naturel, à l’interface ergonomique et intuitive, qui permet un accès simplifié aux bases de données juridiques.

Pouvoir contrôler les textes des fonds Lefebvre Dalloz qui ont servi à GenIA-L pour générer sa réponse

Disposer de contenus pédagogiques prêts à l’emploi rédigés en français ou en anglais pour expliquer la réponse à une question à leurs filiales, société mère, salariés…

Ce webinaire aura lieu le 25 juin de 11h30 à 12h15.

