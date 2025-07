En 1996, un homme met gracieusement un appartement à disposition d’une amie italienne atteinte d’une grave maladie et en soins palliatifs dans son pays. Il est en effet soucieux qu’elle puisse recevoir en France des soins médicaux adaptés. Vingt-trois ans plus tard, il souhaite reprendre possession des lieux. Il assigne alors l’occupante en résiliation de ce prêt à usage, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

La cour d’appel lui donne raison, non sans avoir recherché si les parties s’étaient accordé sur un terme convenu ou à tout le moins prévisible en présence d’une convention verbale. Elle relève qu’aucun élément ne permet de conclure à un accord entre les parties pour un terme qui serait la mort de l’amie malade. Celle-ci ne peut donc pas évoquer l'existence d'un prêt à usage viager.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond qui ont retenu, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, que le prêt à usage consenti sans terme convenu avait un caractère permanent, sans qu’aucun terme naturel, tel que le décès de l’intéressée, soit prévisible. Elle en a exactement déduit que le propriétaire était en droit de mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.