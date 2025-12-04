With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values professionnelles
Fiscal - Plus-values professionnelles

Appréciation de la prépondérance immobilière d’une société : un gisement de carrière est un immeuble

Selon le Conseil d'État, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles pour l'appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.

CE 17-9-2025 n° 494888

Publié le 04/12/2025
Par Jeanne Eve LEPINAY
quoti-20251204-fiscal.jpg

©Gettyimages

Pour l’application des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même. Par suite, les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent.

A noter :

La cour administrative d’appel de Paris avait fait application de la notion civiliste de « meuble par anticipation » pour qualifier de meuble le gisement d’une carrière (CAA Paris 5-4-2024 n° 22PA00852). Elle avait en effet jugé qu’une carrière se décomposait en deux éléments distincts, le premier étant le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas elle-même l'objet de l'exploitation mais qui y est affectée comme moyen permanent d'exploitation, tout comme les installations immobilières permettant d'assurer l'activité extractive. Le second est constitué du gisement, c'est-à-dire des matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation mais un stock de biens meubles par anticipation.

Suivant l’analyse menée par son rapporteur public selon laquelle cette différenciation est sans influence sur la qualification de meuble ou d’immeuble au regard de la loi fiscale, le Conseil d’État infirme la solution de la cour administrative d’appel de Paris. En effet, à chacune des deux dates à laquelle s’apprécie la prépondérance immobilière d’une société pour déterminer la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation, les matériaux de la carrière n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol, lequel est un immeuble par nature.

La solution retenue par le Conseil d’État pour l’appréciation de la notion de prépondérance immobilière peut être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation en matière de droits d’enregistrement. Le rapporteur public relève en effet que la Cour de cassation a retenu une interprétation de cette notion recentrée sur les immeubles par nature, ne tenant compte ni des immeubles par destination ni des meubles par anticipation (Cass. com. 7-5-2019 n° 17-13.591 ; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalPlus-values professionnelles
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251118-fiscal.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

La cession simultanée des deux établissements à un même cessionnaire est une cession d’entreprise

Pour le calcul des seuils d'exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés, la cession des deux établissements d'une entreprise à un même cessionnaire constitue une cession d'entreprise, même en présence de deux actes notariés.
quoti-20251002-fiscal.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

Les correctifs Quémener s'appliquent en cas de démembrement des parts d'une société de personnes

Le Conseil d'État étend le champ d'application du mécanisme de correction Quémener aux cessions de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts de sociétés de personnes.
quoti-20250718-vacs8.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

Exonération des plus-values en fonction des recettes : faut-il inclure les recettes exceptionnelles ?

Contrairement à la doctrine administrative, la cour de Paris juge que le seuil de recettes prévu pour le régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI s'apprécie en tenant compte des recettes exceptionnelles si elles font partie du modèle économique de l'entreprise.