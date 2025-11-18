With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values professionnelles
Fiscal - Plus-values professionnelles

La cession simultanée des deux établissements à un même cessionnaire est une cession d’entreprise

Pour le calcul des seuils d'exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés, la cession des deux établissements d'une entreprise à un même cessionnaire constitue une cession d'entreprise, même en présence de deux actes notariés.

CAA Lyon 5-12-2024 n° 24LY00398 ; CE (na) 3-10-2025 n° 501157

Publié le 18/11/2025
Par Sandrine SEGAUD
quoti-20251118-fiscal.jpg

©Gettyimages

La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que constituent une transmission unique d’entreprise individuelle, les cessions constatées par deux actes notariés portant sur le même fonds constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, dès lors que ces établissements incluent la même dénomination commerciale, sont exploités sous la même enseigne et sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.

Elle en a conclu que c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il avait été procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activités d’une valeur inférieure à 300 000 € relevant chacune du régime d’exonération totale prévue à l’article 238 quindecies, I-1° du CGI dans sa rédaction applicable au litige, mais d’une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis, comprise entre 300 000 € et 500 000 €, justifie seulement une exonération partielle en application des dispositions de l’article 238 quinquies, I-2° du CGI.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État ne l'a pas admis.

A noter :

La question, à notre connaissance inédite, sur laquelle s’est prononcée la cour est celle de savoir si en cas de cession à une même date et à un même cessionnaire, d’une entreprise comportant plusieurs activités distinctes, le contribuable peut se prévaloir du caractère théoriquement distinct de ces activités pour le calcul des seuils prévus par l’article 238 quindecies, I du CGI (en l’espèce, seuils de 300 000 € et 500 000 € prévus par cet article dans sa rédaction antérieure à l’article 19 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021). La cour y a répondu par la négative en considérant que dès lors que l’ensemble de l’entreprise a été cédé à un même cessionnaire, la cession porte sur une entreprise individuelle et non pas sur deux branches complètes d’activité, peu importe que les deux établissements aient été cédés par deux actes notariés distincts.

Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous la décision de non-admission, dès lors que le fait générateur de la plus-value est constitué par une transmission d’entreprise, il apparaît logique d’apprécier la valeur des éléments transmis pris en compte pour le calcul des seuils en deçà desquels les plus-values sont partiellement ou totalement exonérées à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise cédé, peu importe que ses différentes activités auraient pu être regardées comme autonomes si elles avaient fait l’objet de cessions distinctes, comme cela aurait pu être le cas si la cession des deux établissements avait été faite au profit de deux cessionnaires distincts.

Mémento Fiscal 2025
Pour en savoir plus
Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
voir Mémento Fiscal 2025 n° 19650 s.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalPlus-values professionnelles
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 411,67 € HT/mois
Je découvre
Mémento Successions Libéralités 2025
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251002-fiscal.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

Les correctifs Quémener s'appliquent en cas de démembrement des parts d'une société de personnes

Le Conseil d'État étend le champ d'application du mécanisme de correction Quémener aux cessions de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts de sociétés de personnes.
quoti-20250718-vacs8.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

Exonération des plus-values en fonction des recettes : faut-il inclure les recettes exceptionnelles ?

Contrairement à la doctrine administrative, la cour de Paris juge que le seuil de recettes prévu pour le régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI s'apprécie en tenant compte des recettes exceptionnelles si elles font partie du modèle économique de l'entreprise.
quoti-20250610-fiscalune.jpg
Fiscal - Plus-values professionnelles

Exonération des plus-values en fonction des recettes : faut-il inclure les recettes exceptionnelles ?

Contrairement à la doctrine administrative, la cour de Paris juge que le seuil de recettes prévu pour le régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI s'apprécie en tenant compte des recettes exceptionnelles si elles font partie du modèle économique de l'entreprise.