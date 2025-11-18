La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que constituent une transmission unique d’entreprise individuelle, les cessions constatées par deux actes notariés portant sur le même fonds constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, dès lors que ces établissements incluent la même dénomination commerciale, sont exploités sous la même enseigne et sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.

Elle en a conclu que c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il avait été procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activités d’une valeur inférieure à 300 000 € relevant chacune du régime d’exonération totale prévue à l’article 238 quindecies, I-1° du CGI dans sa rédaction applicable au litige, mais d’une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis, comprise entre 300 000 € et 500 000 €, justifie seulement une exonération partielle en application des dispositions de l’article 238 quinquies, I-2° du CGI.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État ne l'a pas admis.